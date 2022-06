JH De Duif vindt nestje op voormalig containerpark

JH De Duif startte al meer dan een jaar geleden op. Heeft al een effectieve werking. Maar wacht nog steeds op haar definitieve nest om zich voor altijd te nestelen. Waar dat nest komt is al lang geweten: onder het werkingspunt van de politie in Strombeek-Bever aan het cultuurcentrum. Door opstijgend vocht liep dat project echter immens veel vertraging op waardoor het uitkijken naar ene tijdelijke locatie niet langer kon uitblijven.

Ook die zoektocht duurde wat. “Intussen hebben we in samenwerking met de gemeente een plekje gevonden op het voormalige recyclagepark in Strombeek-Bever”, zegt Lorens Huijsegoms van jeugdhuis De Duif. “De container kwam er speciaal voor ons en we zijn volop bezig om hem gebruiksklaar te maken. De elektriciteit werd getrokken, er staat een nieuwe voordeur in. Tegen 1 juli moet alles klaar zijn om eindelijk open te kunnen”, tellen ze af.