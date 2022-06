Jeugdraad Grimbergen viert einde van de examens met ‘GESTOORD’

grimbergenZowat elk excuus is goed om donderdag 30 juni af te zakken naar het evenement Gestoord van de jeugdraad in Grimbergen. Ze organiseren een combinatie van afterwork, een after examens, live radio uitzenden en een fuif. What's not to like?