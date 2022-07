Jaarlijkse Zonnekijkdag bij sterrenwacht MIRA: “bezoekers worden steeds jonger”

GrimbergenVandaag vond de jaarlijkse zonnekijkdag plaats bij sterrenwacht MIRA in Grimbergen. Bezoekers kwamen er verschillende weetjes over onze hemel te weten, en konden zelf ook een kijkje nemen door een van de vele telescopen.

Wie denkt aan sterrenkijken, denkt vaak een nachtelijke observaties met een telescoop. “Veel mensen staan er niet bij stil dat het overdag ook perfect mogelijk is”, vertelt Philippe Mollet van sterrenwacht MIRA. “Maar bovenop de klassieke telescopen wij zijn in feite gespecialiseerd in zonnetelescopen. We hebben drie verdiepingen vol experimenten en maquettes, maar er gaat natuurlijk niets boven het echte kijken.”

In de planetariumzaal wordt sinds kort ook een nieuw toestel gebruikt. “Met een klassieke telescoop kan er steeds maar een iemand tegelijk kijken”, legt Mollet uit. “Maar met het nieuwe toestel kunnen we beelden van de zon projecteren voor 30 à 40 mensen. We zijn de enige in België die over dit materiaal beschikken. Leuk is ook dat je het zonnespectrum kan zien. In mensentaal is dat de vingerafdruk van de zon. Daar kan je de chemische samenstelling van de zon uit afleiden.”

Volledig scherm Vaste medewerker Philippe Mollet (rechts in beeld) geniet mee van de projecties in het planetarium. © Dieter Nijs

Jongere bezoekers

Zelfs als het bewolkt is kan er nog geobserveerd worden. “We maken gebruik van satellietbeelden en telescopen die over de hele wereld opgesteld staan. Zo krijgen we toch beelden binnen. Dat is ook handig voor beginnende sterrenkundigen, want op die manier kunnen we hen beter uitleggen waar ze precies naar moeten kijken. Venus hebben we vandaag helaas enkel in de vroege ochtend kunnen spotten. De lucht is net niet transparant genoeg.”

“We merken ook dat de bezoekers steeds jonger worden”, gaat de sterrenkundige verder. “30 jaar geleden waren het vooral oudere kinderen die interesse toonden. Maar nu krijgen we zelfs kleuters over de vloer. De tijden zijn natuurlijk wat veranderd. Ik mocht vroeger in de kleuterklas enkel wat kleuren, nu krijgen ze projectjes over sterrenkunde. Op kindermaat, weliswaar”, glundert Mollet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.