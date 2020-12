Internationale drugsbende opgerold: verdachte raakt levensgevaarlijk gewond na val van dak

Vilvoorde Brusselse­steen­weg jaar later opnieuw open voor bewoners

8 december De Brusselsesteenweg in Vilvoorde ging zoals aangekondigd een jaar dicht voor de aanleg van een fietssnelweg. Intussen zijn we een jaar verder. Hoe staat het ervoor? De basis is alvast duidelijk zichtbaar. Het fietspad ligt in een aparte bedding van de rijbaan. Nu is het nog wachten op het asfaltseizoen.