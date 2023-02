Inschrijvingen voor het gemeentelijk vakantie-aanbod zijn geopend

Zemst Komt er dan toch een afsluiting langs jaagpad aan Zenne? “Herhaling van tragisch ongeval vermijden”

Naar aanleiding van het noodlottige ongeval waarbij een 25-jarige vrouw uit Eppegem eind januari in de Zenne terechtkwam, nam gemeente Zemst het initiatief om in overleg te gaan met de betrokken partners over de inrichting aan de plek van het ongeluk. Vrijdag was er een overleg met De Vlaamse Waterweg en de provincie Vlaams-Brabant.