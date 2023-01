Inbreker viseert 9 woningen op 1 nacht: “Ik had het zo koud”

In de nacht van 19 op 20 oktober ging de dertiger op rooftocht in Grimbergen. Hij drong binnen in vier woningen, waar hij een hele hoop goederen kon buitmaken. Daarna trachtte hij nog vijf andere huizen binnen te gaan. De volgende ochtend, na vele telefoontjes aan de politie, kon hij op een lijnbus in Grimbergen onderschept worden met in zijn rugzak de buit van zijn inbraken.Bovendien bleek hij niet echt voorzichtig te werk te zijn gegaan. “Zijn vingerafdrukken werden teruggevonden op verschillende plekken in de bezochte woningen en enkele slachtoffers herkenden hem ook formeel”, aldus het parket.

Camerabeelden

Uit verder onderzoek bleek dat de dertiger ook in Brussel verschillende feiten had gepleegd. Zo zou hij ingebroken hebben in een bar, in een winkel een gsm hebben gestolen, en in een restaurant een handtas. Van die feiten waren er ook getuigen en camerabeelden, aldus het parket. De man gaf het grootste deel van de feiten toe. “Er zijn enkele feiten die hij ontkent en waarvoor er volgens ons onvoldoende bewijs is. Zo zijn de camerabeelden van enkele diefstallen allesbehalve duidelijk”, pleitte zijn advocaat Kristof Lauwens. De verdediging voerde ook aan dat de dertiger heroïnegebruiker was en nood had aan hulp om van die verslaving af te geraken. Zelf gaf de man nog een andere reden voor zijn strooptocht. “Ik had het zo koud...Ik kon het niet laten. Stom”, klonk het. Uitspraak op 22 februari.