Inbreker neemt verantwoordelijkheid: “Raad van foute vrienden”

De dertiger was op 21 februari opgedoken in Grimbergen, waar hij via het terras en de regenpijp op het dak van de eerste verdieping van een woning was geklommen. Daar had hij met een koevoet een raam opengebroken om de woning binnen te dringen. Een getuige had hem echter opgemerkt en meteen de politie verwittigd. Toen die ter plaatse kwam, probeerde de dertiger zich nog te verbergen in de struiken, maar hij kon ingerekend worden. “Vaak zien we dan dat inbrekers beweren dat ze enkel op zoek waren naar een slaapplaats”, zei het parket bij de behandeling. “Niet deze man. Niet alleen bekende hij meteen de inbraak waarbij hij betrapt was, hij verklaarde ook spontaan dat hij kort voordien in een andere woning was binnengedrongen en daar 200 euro had gestolen. Hij is na een korte voorlopige hechtenis vrijgelaten onder voorwaarden en heeft die voorwaarden goed nageleefd.”