Inbreker mag cel verlaten: “Wel werken aan drank- en drugsprobleem”

De inbraak die de man wilde doen was eigenlijk al ten einde nog voor ze goed en wel begonnen was. Hij had zich door het forceren van de achterdeur toegang kunnen verschaffen tot de woning. De gealarmeerde politie was echter zo snel ter plaatse dat de agenten hem in de woning al konden arresteren. “Hij was onder invloed van een cocktail van drugs en alcohol en wist niet goed wat hij deed”, aldus zijn advocate. Het parket had eerder deze week 15 maanden cel gevorderd. De rechtbank hield rekening met zijn blanco strafregister en besloot het deel van de celstraf dat de man ondertussen in voorlopige hechtenis heeft uitgezeten met uitstel uit te spreken. De man mag vandaag dus nog de cel verlaten. Wel moet hij zich laten behandelen voor zij drugs- en alcoholprobleem.