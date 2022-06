“Ik hoop dat iemand mijn droom verder zet”, B&B ABBEY**** inclusief woonhuis staat te koop

B&B ABBEY in Grimbergen staat te koop. De B&B heeft maar liefst vier sterren en was eigenlijk een droomproject van Jan Vanden Meerssche. Vanden Meerssche is de drijvende kracht achter ABBEY, het restaurant en het hotel in de schaduw van de basiliek, pal in het centrum. De B&B in de Meerstraat bevindt zich een aantal straten verderop en staat nu te koop. Hijzelf en zijn gezin wonen in de kangoeroewoning in hetzelfde pand, en dat komt dus ook vrij. “Ik hoop dat iemand mijn droom verderzet. De inkomsten van de B&B lopen goed en ik zou nog steeds klanten doorverwijzen gezien tal van boekingen door mijn handen passeren voor het hotel. Als het hotel nu volzet is, verwijs ik hen ook door naar de B&B”, zegt Vanden Meerssche.