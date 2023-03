Hond van Bart werd aangevallen door loslopende Stafford: “Wonden waren zo diep dat er nietjes in moesten”

Bewoners Waverse­baan eisen via petitie maatrege­len tegen sluipver­keer: “Overmatige snelheid en hoop verkeer maken straat onveilig”

115 bewoners van de Waversebaan in Elewijt vragen de gemeente Zemst via een petitie om maatregelen te nemen tegen het vele sluipverkeer dat hun straat teistert. Volgens buurtbewoonster Karen Deleebeeck is er dringend nood aan een oplossing. Burgemeester Veerle Geerinckx erkent de problematiek, maar zegt dat er goed nagedacht moet worden over hoe men kan ingrijpen.