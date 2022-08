Hoeveijs Lint is een van de toppers bij Tour de Crème “De koe wordt hier gemolken, het ijs hier verkocht”

In Tour de Crème vind je achttien ijskramen die onder de echte aanraders vallen en daar telkens een fietsroute bij uitgestippeld. Wij in Grimbergen houden halt bij Hoeveijs Lint in de Lintkasteelstraat 9, 1850 Grimbergen. Verser dan hier kan niet. Rij je hier langs, dan kan het zijn dat je eens moet halthouden om de koeien over te laten wanneer ze naar hun stal moeten of daar vandaan komen. Hier heb je verse melk en door de dochter des huizes vers gedraaid ijs. “We hebben verschillende smaken in de aanbieding. Ik maak altijd een vast assortiment en vul dat aan met een paar variëteiten”, zegt Tamara Robberechts (28). Ze draait en verkoopt al langer ijs in haar winkel op de boerderij zelf, het ijskraam met schepijs dat aan de oprit staat, staat er pas sinds augustus vorig jaar. “En het slaat aan. Bij mooi weer zitten de bankjes hier in de namiddag vol. Fietsers, mensen met kindjes, toevallige passanten. Het slaat aan in de zomerweekends. Half september stopt het schepijs en focus ik enkel op literdozen en ijstaarten.”