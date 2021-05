Hoe vier zelfverklaarde Robin Hoods zichzelf totaal verloren in hun ‘pedojacht’: “Hun moreel kompas was helemaal doorgeslagen”

GrimbergenHet begon met een youtubefilmpje en eindigde met stok. Vier bevriende twintigers, die zichzelf als Robin Hoods beschouwden, gingen in hun zoektocht naar pedofielen en geld vér over alle grenzen heen. “Ik herken de persoon die dat allemaal heeft gedaan niet. Ik weet zelfs niet meer hoe dat allemaal is kunnen gebeuren”, snikte de ‘leider’ van het vriendengroepje voor de rechter. En dan mogen de vier eigenlijk nog van geluk spreken dat ze op tijd gepakt werden.