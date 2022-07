Hittebestrijding bij woonzorgcentrum Ter Biest in Grimbergen: bewoners zoeken verkoeling ... in een plonsbadje

Meise Planten­tuin is Gordeltref­punt: voor het eerst staat veldrijden centraal

Op zondag 4 september kan er in de Vlaamse Rand opnieuw volop gefietst en gewandeld worden in het kader van De Gordel. Naast het provinciedomein in Huizingen is ook de Nationale Plantentuin in Meise – die dit jaar 225 kaarsjes uitblaast – een Gordeltrefpunt. Vanuit de Plantentuin vertrekt een fietstocht van 125 kilometer. Daarnaast staat voor het eerst het veldrijden centraal bij De Gordel.

10 juli