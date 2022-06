Hinder door werken op kruispunt Brusselsesteenweg

grimbergen Basiliek weldra weer prachtig verlicht: “Duurzamer en mooier dan jaren geleden”

Over enkele maanden zal de basiliek in Grimbergen weer floreren. De opvallende toren die een waar landmark is in Grimbergen en vanop sommige plekken in randgemeenten zelfs te zien is, zal 's avonds opnieuw verlicht worden. “Het proefopstelling was een succes”, zegt burgemeester Selleslagh tevreden.

30 mei