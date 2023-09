Hevige regen zorgt ook in Grimbergen voor ondergelopen kelders

Gemeentebe­stuur doet oproep voor correct verkeersge­drag aan scholen: “Overtre­ders worden beboet”

Met het begin van het nieuwe schooljaar in het verschiet doet het Grimbergse gemeentebestuur een oproep voor een verbeterd verkeersgedrag aan de schoolpoort. “We hebben nu een betere infrastructuur en we hebben een duidelijk reglement”, zegt schepen van mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “Als we nu nog een gedragsverandering kunen realiseren, dan zijn we geslaagd in ons opzet.” Aan de scholen in de gemeente zal sterk worden ingezet op handhaving.