Grote Lenteschoonmaak: Grimbergen zoekt deelnemers voor recordeditie

Middelbare school Kobos creatief op zoek naar collega’s: “Weten is niet genoeg, je moet het kunnen overbren­gen”

Het lerarentekort laat zich overal in Vlaanderen voelen. Bij middelbare school Kobos in Kapelle-op-den-Bos zijn ze voortdurend op zoek naar versterkingen voor hun team. Dit zorgt voor een nieuwigheid bij de aankomende opendeurdag. Directeur personeel Ann Daelemans zoekt geëngageerde en gemotiveerde collega’s, zelfs al is het maar een handvol uren per week. “Je bent bij ons welkom, ook zonder een pedagogisch diploma.”