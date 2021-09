Grote hinder op Brusselse binnenring door brandende vrachtwagen in Grimbergen

grimbergen CC Strombeek opent eindelijk ‘Den Douwe’. Als alles volgens plan loopt

3 september Zo vaak uitgesteld. Nu kunnen we eindelijk aftellen. Of is er toch nog enige onzekerheid over de opening van tijdelijke feestzaal Den Douwe in de voormalige koffiefabriek? “Ook 1 september haalden we niet”, klinkt het bij schepen voor Feestelijkheden William De Boeck (Open Vld). De laatste loodjes wegen dan wel het zwaarst. Het eerste evenement is ingepland in zal de opening van het nieuwe cultuurseizoen zijn van CC Strombeek.