Grimbergenaar ‘Mister Michel’, Michel Verschueren is niet meer. “Een rouwregister? Dat zal eerder op RSC Anderlecht liggen”

grimbergen, wolvertemDe befaamde zilveren vos, de man die voetbalclub Anderlecht naar de top hielp, Michel Verschueren, is niet meer. Vier maanden nadat hij zijn vrouw Marie-Louise Susic (86) overleed, komt nu ook Michel (91) te gaan. De plekken waar hij thuis was? In zijn geliefde Maalbeekvallei en op ‘den Anderlecht’.

Michel Verschueren woonde decennia lang in Grimbergen. “De Maalbeekvallei was zijn thuis. Maar zijn hart lag bij ‘den Anderlecht’. Het meeste van zijn publieke activiteiten deed hij daar. Al was hij een geëngageerd man in Grimbergen ook”, weet burgemeester Bart Laeremans. “Hij was geliefd voor zijn motivatie en hoe recht-toe-recht-aan hij was. Je weet wat je aan hem hebt, hij wond nooit ergens doekjes om. Integendeel, hij staat gekend voor zijn controversiële uitspraken.”

Daarnaast steunde hij steeds jonge mensen om sportief te zijn. “Hij keek zelfs wat neer op mensen die sport onbelangrijk achtte. Samenwerken als een team en sport als deel van een gezond leven zien, en aanprijzen. Dat was wat hij deed. Ik herinner me nog hoe hij ook de politie steunde en zijn bekendheid inzat om mensen aan te zetten tot het melden van verdachte zaken. Een campagne die rond 2010 liep. Een opvallend beeld waarop hij een telefoon in de hand had en mensen aanmaande tot melden bij de politie. Hij stond ook ooit op de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen.” In 2018 was dat voor Open Vld en 2014 duwde Verschueren al de liberale lijst van Grimbergen, bij de federale verkiezingen.

Een rouwregister komt er niet in Grimbergen. “Gezien hij voor iedereen toch de onvergetelijke topman is bij RSCA Anderlecht, lijkt het ons vanzelfsprekend dat daar een rouwregister komt te liggen. Hij zal voor altijd de trainer en manager blijven in het geheugen van de mensen”, besluit Laeremans.

Verschueren bracht de laatste maanden van zijn leven door bij WZC Moutershof in Wolvertem. Hij brak zijn knie en moest daarvan revalideren. Al verliep dat best moeizaam gezien zijn leeftijd. “Hij verbleef hier slechts een paar maanden. In juli ontvingen we hem voor de revalidatie en we ervaarden hem hier als een zeer fijne man”, zegt directrice Corina Derweduwen.

