Grimbergen voert lik-op-stukbeleid in voor zwaar verkeer Spaanse Lindebaan: “Bestuurders riskeren boete van 174 euro en rijverbod”

De Spaanse Lindebaan verbindt de Hellebeekstraat en de Vilvoordsesteenweg, en is verboden voor zwaar verkeer. Toch houden bestuurders daar zich vaak niet aan. “Alhoewel er al langer een tonnagebeperking geldt in deze straat, merken we dat die door sommige vrachtwagenchauffeurs niet gerespecteerd wordt. Dit zware verkeer hindert niet alleen de doorstroming van normaal verkeer, maar zorgt ook voor overlast onder de vorm van lawaai, trillingen en beschadigingen aan het wegdek. Hier moeten we iets aan doen”, vertelt burgemeester Bart Laeremans.

Genoeg is genoeg

“Er zijn duidelijke vrachtwagenroutes via de Vilvoordsesteenweg, de Wolvertemsesteenweg en de Hellebeekstraat. Vrachtwagenchauffeurs moeten deze volgen en de tonnagebeperkingen in andere straten respecteren. Samen met het parket zal de Grimbergse politie nu een lik-op-stukbeleid voeren. Chauffeurs die de tonnagebeperking negeren, zullen niet alleen een boete krijgen van 174 euro, maar ook onmiddellijk hun rijbewijs kwijt zijn. We willen duidelijk zeggen: genoeg is genoeg. Respecteer de verkeersregels en de tonnagebeperking”, aldus korpschef Jurgen Braeckmans.

Eind september voerde de gemeente gesprekken met de bewoners van de Spaanse Lindebaan. Hieruit kwamen nog enkele voorstellen om de leefbaarheid en mobiliteit in de Spaanse Lindebaan te verbeteren. “Uit het overleg kwamen enkele acties die we op korte termijn kunnen uitrollen, zoals het lik-op-stukbeleid voor zwaar verkeer. De gemeente zal ook de bedrijven uit de buurt aanschrijven en hen vragen om hun eigen chauffeurs en die van hun toeleveranciers te sensibiliseren. Wie de tonnagebeperkingen negeert, zal er de gevolgen van dragen. We onderzoeken daarnaast of asverschuivingen een oplossing zijn om de snelheid te beperken en toch parkeren mogelijk te maken. Dit moet nog verkeerstechnisch uitgewerkt worden. Eens het mobiliteitsplan van Grimbergen klaar is, zullen we weten wat de definitieve situatie in de Spaanse Lindebaan wordt”, besluit Philip Roosen (schepen van mobiliteit).

