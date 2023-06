Grimbergen speelt voortaan korter op de bal bij wegverzakkingen

De gemeente Grimbergen heeft via een raamcontract een aannemer aangesteld die in de toekomst snel moet optreden wanneer er wegverzakkingen vastgesteld worden. Onder meer op het Luitenant Louis Emmerechtsplein in Strombeek-Bever is momenteel een groot gat in het wegdek. “Dat wordt deze maand nog hersteld”, klinkt het.