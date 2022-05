Gravelroutes in opmars. “De ideale combinatie is bewegen en achteraf van een drankje genieten.”

LonderzeelToerisme Vlaams-Brabant realiseerde in samenwerking met 666gravel en brouwerij Palm & De Hoorn de nieuwe Cornet Gravelroute . Vandaag konden liefhebbers ze voor de eerste keer uitproberen, mét bevoorrading in de brouwerij De Hoorn in Steenhuffel. De route werd met enthousiasme onthaald, maar vooral de alcoholvrije Cornet werd gesmaakt. “Heel erg lekker.”

Ruim 117 kilometer lang kunnen de liefhebbers van gravel genieten van de nieuwe route die start in Affligem en via Londerzeel en Zemst richting Grimbergen en Wemmel gaat. Gravelfietsen is een relatief nieuwe discipline binnen de wielersport en het vrijetijdsfietsen waarbij op semiverharde wegen wordt gereden. De meeste sportievelingen zien we ook toekomen op een speciale gravelfiets. Ze worden tijdens de bevoorrading in brouwerij De Hoorn getrakteerd op een hapje en een drankje . “Een must”, horen we van alle fietsers.

Gunther Coppens, gedeputeerde van Toerisme Vlaams-Brabant bevestigt dat gravel steeds populairder wordt. “Gravelfietsen wordt één van de blikvangers van het toerisme in Vlaams-Brabant. De combinatie met een lokaal bier is ideaal. Het is natuurlijk belangrijk dat de mensen ook iets consumeren en dat er geld binnenkomt, zodat wij in de toekomst kunnen blijven investeren”, legt Coppens uit.

Alcoholvrije Cornet

“We wilden graag dit nieuw initiatief rond fietstoerisme ondersteunen”, zegt Peter Buelens, PR & Communications Manager van de brouwerij. “Samen 666gravel, de pioniers van de sport, hebben we daarom mee vorm gegeven aan het evenement. De combinatie van bewegen en genieten is heel belangrijk voor ons, en we zien ook dat er een behoefte is van de mensen om een bezoek aan de brouwerij te combineren met een andere activiteit zoals wandelen en fietsen.” De fietsers krijgen in de brouwerij sportdrank en een snack, maar ze kunnen ook een alcoholvrije versie drinken van het Cornet bier. “Cornet is het snelst groeiende bier in België”, weet Peter van brouwerij De Hoorn ons te vertellen.

Fietsers Dries en Bart zijn alvast enthousiast over de nieuwe route, én het alcoholvrije bier. “Heel lekkere Cornet”, klinkt het. Na 33 km houden ze halt bij de bevoorradingspost in de brouwerij van Steenhuffel, een prachtige locatie om even te bekomen. Beide zijn al een aantal jaar fan van gravel. “Je kan grote tochten doen met de gravelfiets en het is toch minder gevaarlijk dan rijden met een koersfiets. De Cornet Gravelroute is een mooie fietsroute”, zegt Dries. “En goed voorzien van eten en drinken”, vervolgt Bart. Volgens de twee sportievelingen is gravel onlosmakelijk verbonden met eten en drinken. “De focus ligt zowel op het amusement als het fietsen, dus we eindigen altijd met een drankje.” De heren hebben nog een 90tal kilometer te gaan tot de eindbestemming dus wanneer hun glas alcoholvrije Cornet leeg is, zetten ze de tocht verder.

Quote Bij gravel hoort nu eenmaal eten en drinken Dries en Bart, deelnemers van het gravelevenement

Ook Raf, die de gravelroute met zijn vriendin rijdt, is fan. “Het is een heel mooie heuvelachtige streek, met veel kleine baantjes”, zegt hij. “En met de gravelfiets kan je echt overal rijden.”

Vandaag konden maximum 300 fietsers zich inschrijven, maar vandaag morgen kan iedereen de route downloaden en uitproberen.

