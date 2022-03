Glazen veranda Ter Borre gaat letterlijk aan diggelen: “Klaar voor een nieuw hoofdstuk”

Het Lokaal Dienstencentrum Ter Borre ondergaat een grondige metamorfose. Deel een van de werkzaamheden is reeds afgerond. Maar nu vat een volgende fase aan. De grote veranda waar heel wat activiteiten in plaatsvinden wordt sinds vanochtend afgebroken. “Toch wel ingrijpend om te zien”, vindt Ingrid Hanssens van Ter Borre. “Gelukkig kunnen we wel met al onze activiteiten terecht in de kapel van Sint-Jozefsschool hier wat verderop in Strombeek-Bever. We zijn hen heel dankbaar voor hun gastvrijheid en vinden het intergenerationele aspect tussen onze senioren en de schoolgaande kinderen heel verrijkend.”