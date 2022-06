Gezellig druk op dertig jaar Beigemse Brocante

De Brocante kon geen slechtere start hebben op zondagochtend. Zaterdag was het weer om te smelten. Zondagochtend regende het pijpenstelen op het moment dat 300 standjes aangekleed moesten worden. Standhouders bleven geduldig in de wagen wachten. Anderen waren in de weer met zeilen. Tegen de middag is het alweer droog en is er een gezellige drukte. Hevige regen vanochtend? Niets meer van te merken. Koppenlopen zoals anders is het niet, een gezellige drukte absoluut wel. Veel mensen van omstreken en ver daar buiten neuzen tussen alle brocante, antieke stukken, speelgoed dat aan een tweede leven toe is, porselein, glaswerk, schilderijen, cultstukken, vinylplaten enzovoorts.