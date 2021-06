Gewelddadige inbraak in Grimbergen: vrouw (90) wordt keel dichtgeknepen tot ze bewustzijn verliest, beroofd en aangerand door man

vilvoorde INTERVIEW. Assita Kanko (N-VA) over haar verhuis naar Vilvoorde, de jacht op haar droomhuis en haar streven naar een nog inclusieve­re Zennestad

12 juni Stapje per stapje dompelt Europees parlementslid Assita Kanko zich enthousiast onder in de wereld van de Pjeirefretters, en in september zal ze naar haar droomhuis in de Zennestad verhuizen. Binnenkort hoopt ze plat Vilveuds te kunnen spreken, en iedereen aan de schoolpoort te kunnen herkennen. Enthousiast is ze dus zeker, hoewel Vilvoorde volgens haar ook zeker nog uitdagingen kent. “Het een stad is die meer leiderschap kan gebruiken, en die meer kan streven naar een inclusieve samenleving.”