Getest en goedgekeurd! Grimbergs bier beleven door de jaren heen doe je in het gloednieuwe belevingscentrum

grimbergenHet belevingscentrum van de microbrouwerij in Grimbergen -een samenwerking van de abdij met Alken-Maes- is klaar voor de opening. “Na de bouw van de microbrouwerij, drie bieren naar oude recepten, een boek ‘De vierde feniks’ (hier wordt voor de vierde keer in de geschiedenis opnieuw gebrouwen, red.) en gegidste rondleidingen is hét slotstuk: het belevingscentrum, klaar om ontdekt te worden.

Het laatste pareltje van de microbrouwerij hangt aan de prachtige ketting. Het belevingscentrum is klaar. Vandaag krijgt de pers een rondleiding in avant-première van Don Carlos, pater Karel Stautemas zelf. Hij nam de microbrouwerij en alles wat erbij kwam kijken onder zijn vleugels, samen met een sterk team waaronder Alken Maes en een marketingteam. Vanaf nu kan je niet enkel met een gids door de geschiedenis van het Grimbergse abdijbier en de microbrouwerij lopen, je kan wanneer je maar wil op je eigen tempo en op een interactieve manier door het belevingscentrum trekken. Aan het einde kom je trouwens te weten welk Grimbergenbier het best bij je past. Je kan een eigen label ontwerpen en degusteren voor wie wil.

We konden het belevingscentrum ‘beleven’ en kunnen zeggen dat het de moeite is. We zouden er alles over willen delen, maar zouden dan te veel prijsgeven. Onze goede raad is om zelf eens naar daar te trekken. Wij maken je hier al warm en scheppen een beeld van wat je mag verwachten.

Volledig scherm belevingscentrum in brouwerij van Grimbergen © Marc Baert

In tegenstelling tot de gegidste rondleidingen moet je geen plekje reserveren en kan je tijdens de openingsuren van brasserie Fenikshof een ticket kopen aan de balie. De bar en het restaurant zijn dagelijks open van 12 tot 21 uur. “De bezoekers ontvangen een badge en starten daarmee het parcours. De badge is een sleutel tot heel wat informatie, beeldmateriaal en interactieve technische snufjes. Zo moet je tijdens de rondleiding bijvoorbeeld opgeven welke smaken jij lekker vindt. Op basis van jouw keuzes stelt een algoritme jouw ideale bier samen. Aan het einde van de rit kom je te weten welk van de tiental Grimbergenbieren het best bij jou past en je favoriet zou moeten zijn.” Tijdens de beleving leer je namelijk alles over bierstijlen zoals, blond, tripel, dobbel,... en smaken als citrus, koffie, chocolade, enzovoorts.

“We willen ook zelf bijleren”, zegt Stautemas. “Welke leeftijdscategorieën hebben welke smaakvoorkeuren? Wie drinkt hoevaak bier? Welke nationaliteiten hebben welke voorkeuren? Alle data worden opgeslagen en zo weten we beter welke bieren we nog kunnen ontwikkelen”, legt Karel uit terwijl we op de brouwzaal kunnen neerkijken. “Hier zie je ons labo waar we nieuwe smaken testen en waar we twee brouwsels per dag maken van elk 30 hectoliter. Oftewel 10.000 hectoliter per jaar. We proeven telkens om 11 uur omdat dan de tandpasta-, koffie- en voedingssmaak weg zijn uit de mond. Zo kunnen we objectief proeven en indien nodig bijsturen.”

Belgische biercultuur, Grimbergse geschiedenis

“Je ontdekt veel meer dan enkel onze microbrouwerij op zich. Je leert over de Belgische biercultuur en het brouwproces, je leert ook iets over trappisten terwijl wij geen trappistenbier zijn en nooit zullen worden en uiteraard kijken we ook naar onze abdijbieren zelf. En waar ter wereld je ze allemaal kan drinken want dat ze zijn wijd verspreid. Vroeger vond je ze ook in Rusland, maar daar trokken we ons volledig terug. Zelf naar Oekraïne gaan om te helpen en dan bier verkopen in Rusland, dat paste voor ons niet”, vertelt Karel.

Op stap met badge of gids?

Wie graag een expert terzake heeft om mee op pad te gaan kan een gegidst bezoek inplannen. “Onze vijftien gidsen kregen een opleiding en nemen je ook mee naar de abdijtuin, het hoppeveld, de oude waterput waar we de ossenbeenderen vonden waar ze vroeger bier mee klaarden en de kruidentuin. Naast de rondleiding door het belevingscentrum.

Vanavond komen zo’n 500 gasten op uitnodiging een eerste bezoek brengen. De gidsen staan opgesteld doorheen het centrum en zullen iedereen wegwijs helpen en wat extra weetjes weten toe te lichten. Vanaf morgen, donderdag 2 juni gaat het open voor het grote publiek.

Praktisch:

De rondgang duurt ongeveer een uur. Lees je alle infoborden van begin tot einde dan kan je wel wat langer zoet zijn. Voor de rondleiding betaal je 12 euro, voor rondleiding met degustatie van twee bieren 16 euro en met drie bieren 18 euro. Dagelijks open van 12 tot 21 uur.

