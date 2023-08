“De Borcht leeft!” Gehucht viert feest op 11, 12 en 13 augustus

In september vorig jaar zag een nieuw feestcomité het levenslicht in de wijk Borcht. Een groep geëngageerde inwoners, de plaatselijke fanfare en de gemeentelijke basisschool werkten er een nieuw concept uit dat de inwoners van Borcht en omstreken moet bekoren. Dit weekend is het eindelijk zover. In de omgeving werden alvast duizenden boekjes verspreid om het initiatief aan te kondigen.