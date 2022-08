Genieten of zweten tijdens kermisweekend en stratenloop in Borgt

vilvoorde, grimbergen Ganzen: “Wij zitten hier goed” Wat maakt slijk en toeterende vrachtwa­gens zo geliefd bij meer dan honderd ganzen?

Rijdt u geregeld eens langs het kanaal ter hoogte van het insteekdok? Dan kent u ze vast en zeker: de witte ganzen die op hun doodste gemak op de kant zitten of zonder gène: los in het midden van de weg. Het is daar geen mooi park. Echt op hun gemak zitten ze er niet met al het vrachtverkeer. Toch blijven die ganzen er jaar in jaar uit zitten. Meer nog. Er kwamen de afgelopen jaren zelfs nog andere soorten bij ook.

27 juli