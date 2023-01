Gemeente Grimbergen klinkt op het nieuwe jaar

Meise Nu al inschrij­ven voor volgend schooljaar: “Kamperen hoeft niet meer”

Net als in andere gemeenten in de regio, werd er in het verleden wel eens gekampeerd aan de schoolpoorten in Meise. Ouders verzekerden zich zo van een plaatsje in de school naar keuze. Deze traditie krijgt dit jaar geen gevolg dankzij het digitaal aanmeldsysteem van de gemeente.

9 januari