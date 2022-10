Gemeente geeft negatief advies op aanvraag asfaltcentrale “Maar met actieve koolfilter is dit niet erger voor het milieu”

In de vergunning van BV Asphalt in Grimbergen staat letterlijk dat ze aardgas moeten gebruiken. “Gezien dat de afgelopen maanden financieel niet haalbaar was, willen we de vergunning laten wijzigen voor maximaal twee jaar.” De gemeente moest als eerste advies geven.

“We gaven negatief advies op de wijzigingsaanvraag van de asfaltcentrale om voor een periode van maximaal twee jaar te mogen omschakelen van aardgas naar gasolie (diesel)”, laat burgemeester Laeremans (Vernieuwing) weten. “Sinds begin september zijn de aardgasprijzen fors gedaald. De piek lijkt achter de rug en er zijn voldoende alternatieven via de buurlanden beschikbaar. De noodzaak voor omschakeling is er dus niet meer. Daarentegen stijgt de gasolieprijs. Een negatief advies is dan ook de enige correcte beslissing”, concludeert hij.

Volgens Yves Salembier, milieucoördinator van BV Asphalt schommelt de markt echter te sterk en moet een vlotte omschakeling tussen het gebruik van aardgas en diesel mogelijk zijn om de centrale weer te kunnen gebruiken. “Al sinds half augustus ligt de centrale stil door de woekerprijzen van aardgas. Bij andere asfaltcentrales staat niet gespecificeerd dat ze enkel aardgas mogen gebruiken, bij ons wel. Als de prijzen verder dalen kunnen we mogelijks heropstarten, maar als er over een paar maanden opnieuw een verschuiving is, zitten we weer met hetzelfde probleem. En een aanvraag tot tijdelijke wijziging laten behandelen duurt vier tot vijf maanden.”

Actieve koolfilter

“Als tweede reden tot negatief advies hebben we het milieu”, zegt schepen Chantal Lauwers (Vernieuwing). “Laat ons vooral niet vergeten dat diesel een meer vervuilende brandstof is. De gezondheid van onze inwoners zal altijd onze belangrijkste bezorgdheid zijn.” De gemeente ontving ruim 200 bezwaarschriften waaronder een petitie van de achterliggende buurt.

“Het vervuilende effect is ook geen goede reden vinden wij”, klinkt het bij Salembier. “In februari 2023 installeren wij onze actieve koolfilter. Die haalt de schadelijke stoffen voor 90 tot 99% uit de uitstoot. Of je dan met diesel of aardgas werkt, de nefast zal voor beiden miniem zijn”, benadrukt hij.

Net meer CO 2

Nu de centrale stil ligt, moeten ze beroep doen op andere filialen van de group. “We halen bij hen af en zelfs bij concurrenten. Maar ik moet er geen tekening bij maken dat asfalt met vrachtwagens uit Wallonië halen voor onze projecten ook een grotere CO 2 -uitstoot met zich meebrengt. Wij hopen dus op goedkeuring bij provincie Vlaams-Brabant”, besluit de milieucoördinator van BV Asphalt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.