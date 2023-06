Gemeente eert kampioenen tijdens Sportgala

Tinderdate start veelbelo­vend maar eindigt in rechtbank: “Niet duidelijk of er instemming was”

Een Ierse vijftiger is door de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken. Hij werd vervolgd omdat hij een Oostenrijkse journaliste met wie hij een date had, zou verkracht hebben. Het Brusselse parket had een gevangenisstraf van 18 maanden gevorderd tegen de man. De rechtbank kon echter niet uitmaken of ze duidelijk had gemaakt dat ze niet instemde met de betrekkingen.