Geen Jumbo, wel uitbreiding gemeentehuis. Omgevingsvergunning nieuwe vleugel is rond

grimbergenDe omgevingsvergunning voor de aanbouw van het gemeentehuis en de school is toegekend en hangt uit aan het gemeentehuis. Daarmee gaat een van de grotere projecten van de gemeente verder. Ondertussen blijven pamfletten en spandoeken opduiken tegen de komst van de ondergrondse parking en Jumbo en in kleinere maten ook tegen de uitbreiding van het gemeentehuis.

Zo’n twee weken geleden lastte de meerderheid een pauze in voor het plan van de ondergrondse parking en de komst van de Jumbo. Ze lieten wel meteen ook weten dat ze alle projecten los van elkaar willen afwerken en de andere projecten dus blijven ontwikkelen. Dat is ook zichtbaar nu de bekendmaking van de omgevingsvergunning uithangt aan het gemeentehuis. Het betreft de aanvraag tot afbraak van het schoolgebouw en de bouw van de nieuwe vleugel voor het gemeentehuis en een nieuw schoolgebouw, het plaatsen van tijdelijke klascontainers en de aanleg van het openbaar domein en plein. “Dit project is gedragen, er kwamen lovende kritieken op en wij staan hier nog steeds volledig achter. Net als achter de heraanleg en vergroening van de Beiaardlaan, de Lagesteenweg en de Bakkerstraat”, zegt schepen Laeremans (Vernieuwing) daarover.

“Die projecten on-hold zetten lijkt ons nutteloos. Bij het voorstel van de ondergrondse parking en komst van de supermarkt kwam wel heel wat protest. Het was ook een voorstel dus niets ligt vast en er is ruimte om alles opnieuw tegen het licht te houden.” Er gaan overlegmomenten plaatsvinden met de GECORO, Lokale handelaars, en nog betrokken partijen. Verder wil de schepen nog niet op de feiten vooruitlopen, de concrete inhoud van de ‘pauze’ is daarmee nog wat onduidelijk.

Bij het burgerplatform hopen ze dat de pauze vooral een soort bezinningsmoment is en in de eerste plaats ruimte zal maken voor overleg. “Er moet meer oor zijn voor bedenkingen, maar we hopen vooral ook dat ze daar dan wat mee doen ook.”

Spandoeken tegen komst Jumbo

Intussen blijven steeds meer cartoons over de meerderheid de kop opsteken. Ook in de Pastoor Woutersstraat hangen meer en meer spandoeken uit met daarop de duidelijke boodschap: ‘GEEN JUMBO!’ “Op zich heb ik niets tegen die spandoeken. We zijn er ondertussen uit dat niet iedereen voor een supermarkt te vinden is en die spandoeken merken ook enkele en alleen iets aan op het idee van de komst van de winkel”, zegt Bart Laeremans.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Geen Jumbo spandoeken in Grimbergen © Marc Baert

“Hoewel ik niet voor de uitbreiding van het gemeentehuis, en vooral niet voor de sloop van de jongensschool te vinden ben, vrees ik dat we hen daar niet meer kunnen tegenhouden”, zegt Erik Kempenaers. Beroep aantekenen tegen de omgevingsvergunning kan wel, ook al werd ze voorwaardelijk afgeleverd. “Ook tegen de heraanleg van de straten ben ik niet. Met het burgerplatform zijn we ook niet tegen alles, maar we willen wel mee constructief denken en zoeken naar andere mogelijkheden omdat we ervan overtuigd zijn dat die uitbreiding en ondergrondse parking onze landelijke gemeente niet te goede komt. We vrezen trouwens ook voor ons mooie Prinsenbos moesten ze dat megalomane idee van die parking doordrijven.”

“Kritiek geven en afwijzen is misschien makkelijk, maar integenstelling daarvan willen we constructief aan de slag gaan. Waarom geen ondergrondse parking onder Ter Wilgen aanleggen en dáár, pal aan een gewestweg waar veel passage mogelijk is, een JUMBO of andere supermarkt plaatsen? Niet in het centrum waar dan tal van auto’s naartoe getrokken worden”, geeft Kempenaers als suggestie. “Er kunnen zelfs busjes of andere vervoersmiddelen ingelegd worden om het personeel of bezoekers naar het centrum te halen en naar het gemeentehuis te brengen. Of eens een stukje stappen naar en door het centrum? Het kan maar gezond zijn. EN dan kan de huidige parking aan het bos blijven zoals hij is.”