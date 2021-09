Gedrogeerde bestuurder rijdt tot twee keer in op politieagenten

In de auto van de man werd een grote hoeveelheid flessen lachgas van anderhalve liter aangetroffen. Eén fles was leeg. De man legde een positieve drugstest af en het is duidelijk dat hij onder invloed was van het lachgas. Hij zou in zijn verklaring gezegd hebben dat hij in paniek was weggevlucht toen hij de politiecombi’s zag.