“Gaan ze dit nu echt door onze strot duwen?!”, burgers op infovergadering herinrichting centrum Grimbergen

Grimbergen Hoe ondergrond­se parking in Grimbergen toch moet leiden tot minder auto’s en meer veiligheid voor fietsers

Fietsstraten in het centrum, ontharding, meer parkeerplaatsen, gratis kortparkeren en een nieuwe buurtwinkel pal in het historisch centrum: het gemeentebestuur van Grimbergen heeft haar plannen voor het centrum klaar en stelt het nu voor aan de buitenwereld. “Nu willen we ons voorstel voorleggen en toetsen bij bewoners, handelaars, de commissie en pas dan gaan we verder”, klinkt het.

28 februari