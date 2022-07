Foto’s van het Grimbergen van vroeger moeten grijze elektriciteitscabines opfleuren

grimbergen Eerste editie van Humbeek LIVE smaakt naar meer

De eerste editie van Humbeek LIVE smaakt naar meer. Het evenement vond volledig plaats in openlucht op de site van het POC in - uiteraard- Humbeek. Het was een muzikale avond waar voor elk wat wils tussen zat en dat mensen samenbracht onder tal van vlaggetjes. Hevige wolkbreuken overdag voorspelden niet veel goeds. Op de avond zelf liep alles gelukkig op wieltjes en konden mensen droog en tot laat in de avond nagenieten.

25 juni