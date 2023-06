Flat onbewoonbaar door brand: alle bewoners gebouw tijdje geëvacueerd

Boksclub Boxing Acadamy biedt Brusselse jongeren gratis lessen: “We scheppen een hechte band met de jongeren”

In Gare Maritime in Tour & Taxis in Brussel is zaterdag boksclub Boxing Academy officieel geopend. Het gaat om een samenwerking tussen Decathlon en vzw Sport2Be, een organisatie die jongeren in moeilijkheden begeleidt op alle vlakken in hun leven.