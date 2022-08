Fietspadencoördinator voor Grimbergen

humbeek (grimbergen) Opbouw Palmfuif loopt gesmeerd. Smeer je dansbenen dus ook maar in!

Volgend jaar vieren we de veertigste editie van de Palmfuif in Humbeek, maar dat wil niet zeggen dat ze daar dit jaar niet zouden knallen! Integendeel! Vanaf vrijdag is het weer twee dagen feest, met ook een middag voor gezinnen met kinderen.

25 augustus