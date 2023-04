Familie De Hertog heeft al vijf jaar een viergeslacht in de rangen

Gemeente zet aan om bankkaart te gebruiken: “Voor de veiligheid liever geen cash geld”

Het gemeentebestuur van Grimbergen wil het gebruik van de bankkaart bij de gemeentelijke diensten volop aanmoedigen. Of het nu gaat om het verkrijgen van een voorlopig rijbewijs of reispas, het bekomen van een verblijfsdocument als vreemdeling of het voltrekken van een huwelijk, maar ook in de cafetaria van haar woonzorgcentrum (Ter Biest) en lokaal dienstencentrum (Ter Borre), bij haar toeristische dienst én in de bibliotheek zet de gemeente sterk in op digitaal betalen.