En plots fietst een Olympisch kampioen mee met de plaatselijke wielerclub

Grimbergen 17-jarige naar preselec­ties Songfesti­val: “Er wordt weleens lacherig over gedaan, maar er komen vaak heel goede artiesten uit voort”

Amper 17 jaar oud is ze, maar de Grimbergse Gala Aliaj mag ons land volgend jaar mogelijk vertegenwoordigen op het Songfestival in Liverpool. Op 14 januari wordt tijdens een grote finaleshow in Paleis 12 bepaald wie naar Engeland mag. Gala, die twee jaar geleden The Voice Kids won, neemt het onder meer op tegen The Starlings en Loredana. “De steun die ik nu al krijg, is overweldigend”, klinkt het.

8 november