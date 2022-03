Eloïse (12) is eerste lid van hockeyclub Merode dat doorstoot naar selectie voor programma Nationale ploeg. “Ooit een Red Panter worden is een droom”

Eloïse Aerts is net 12 jaar en traint vanaf nu een keer per week mee met het nationale programma begold. We gaan op bezoek bij haar club Merode in Grimbergen. “Mijn mama speelde hier sinds het ontstaan van de club hockey”, steekt Eloïse van wal. “Toen ik in het tweede leerjaar zat, kwam ik met haar mee naar de familiedag hier op de club en speelde ik een initiatie mee. Ik was meteen verkocht. Intussen spelen mijn jongere zus en papa hier trouwens ook.”

White District in Vlaanderen

Ondertussen zit Eloïse in U14 en is ze oud genoeg om deel te nemen aan de selectieproeven van het Be Goldproject. Zo kan ze later bij de Red Panters terechtkomen. “Verschillende clubs mogen spelers waarvan ze denken dat die kans maken inschrijven voor de selectieproeven. Ik was een van de kinderen die Merode opgaf. Per district, en in België zijn zes districten, mogen veertig kinderen deelnemen en na de verschillende rondes blijven er 14 per district over. Ik ben een van de veertien in ‘the White District’, wat provincie Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen is.” Dat betekent dat ze elke zondagavond training hebben met die selectie en dat telkens op een van de clubs waar de geselecteerden van afkomstig zijn. “Vorige week was het in Brugge te doen.” Papa Stefaan: “Gelukkig vind ik het niet erg om chauffeur te spelen”, lacht hij. “Soms is het wel ver. Je mag ook niet blijven kijken naar die trainingen. Wel in de cafetaria wachten of wat anders gaan doen intussen. Ik ben vooral heel fier op haar en had niet verwacht dat ze bij die laatste 14 zou eindigen.” Ook Eloïse zelf had het niet verwacht maar begint allerminst te zweven. Ze houdt graag beide voetjes op de grond, al is ooit zelf een Red Panter worden wel de ultieme droom. “Als het niet lukt wil ik architecte worden. Nu ons huis gebouwd wordt vind ik het heel leuk en interessant om dat te zien ontwikkelen.”