Eerste weekend van Strombeach alvast een succes: “Iedereen is welkom, ongeacht de leeftijd of achtergrond”

Zaterdag vond de stratenloop plaats. “Die wilden we een nieuw leven inblazen, want indertijd trok die veel deelnemers aan”, legt Verbiest uit. “En woensdag is er ook het concert van Bram en Lennert, de muzikanten van Niels Destadsbader.” Andere hoogtepunten zijn het langste concert en de langste tafel op zaterdag. “Tijdens het langste concert nodigt een lokale muzikant meerdere bands uit waar hij zelf in meespeelt. Van 11 uur ‘s morgens tot 23 uur ‘s avonds zullen zij voor muziek zorgen. Die dag organiseren we ook de langste tafel. Die is 20 meter lang, waarbij we de buurtbewoners uitnodigen om iets van eten mee te brengen en gezellig met elkaar de tafel te delen.”

Dat ontmoetingsaspect is een belangrijk onderdeel van Strombeach. “Strombeek is de laatste jaren een stuk verstedelijkt, heel wat inwoners wonen nu in appartementsblokken. Tijdens ons initiatief is het gemeenteplein autoluw, en dat zorgt ervoor dat de Strombekenaars terug naar buiten komen. Op Strombeach ontmoeten ze hun buren. We merken dat die banden nadien ook blijven bestaan, de mensen slaan al eens sneller een babbeltje wanneer ze elkaar op straat tegenkomen. Daarom bieden we ook een heel gevarieerd programma aan. Er is voor ieder wat wils, ongeacht de leeftijd of achtergrond.”