Eerste editie Humbeek LIVE staat voor de deur

24 juni is er een nieuw dorpsfeest in Humbeek. D’Harmonie hield in maart 2020 voor de laatste keer haar groot concert. Twee weken later sloeg corona toe. “Zo’n groot concert voorbereiden was dit jaar niet aan de orde, maar onze zin om iets te organiseren was er natuurlijk wel”, zegt Thijs Vervloesem van het organiserende team. “We kozen voor een soort van dorpsfeest. Met lokaal talent. Zo gaan vijf zangers en zangeressen met een band met Humbeek onze harmonie vergezellen tijdens het concert en starten we met jong talent van eigen bodem LUKA. Alles gaat door op het feestterrein aan het POC in Humbeek. We hopen op mooi weer. Bij echt slecht weer kunnen we gebruikmaken van de zaal.”