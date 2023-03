Een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Grimbergen vanochtend

Hof van beroep: “Term ‘antisemiet’ mag bij satire”

Het hof van beroep van Brussel heeft gisteren een burgerlijk arrest uitgevaardigd dat het recht op satire bevestigt. De beslissing druist in tegen een al bestaande, maar eerder vage rechtspraak in ons land. In de tekst bevestigt het hof het recht om iemand, afhankelijk van de omstandigheden, een antisemiet te noemen zonder dat die persoon daarvoor is veroordeeld.