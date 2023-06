Drugsdealer uit Peterbos-wijk doet rustig verder in Grimbergen: “Perste zelfs moeder van kennis af”

Afperser ging steeds verder: “Zelfs de moeder van een kennis werd bedreigd met een mes”

Een 22-jarige jongeman uit Grimbergen die drugs had gedeald en verschillende mensen had afgeperst riskeert 46 maanden cel. De jongeman, R.M., had in december nog een gevangenisstraf van 30 maanden opgelopen voor zijn aandeel in de drughandel in de Anderlechtse Peterbos-wijk. Tegen twee vrienden werd 15 maanden cel gevorderd.