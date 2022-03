Dries Amerijckx (18) wint DJ Contest Palmfuif

Grimbergen Pater Karel vertoeft opnieuw in Grimbergen na trip naar Oek­raïens-Pool­se grens: “36 vluchtelin­gen veilig onderdak kunnen geven”

Na een tocht van vijf dagen naar de Oekraïens-Poolse grens is pater Karel opnieuw in Grimbergen. Hij wist 36 mensen mee te nemen die voor de oorlog in Oekraïne op de vlucht waren geslagen. Ze kunnen zo goed als allemaal terecht bij familie en vrienden. Het is al de derde keer deze maand dat ‘Don Carlo’ naar het grensgebied trekt. “De verhalen die je van die mensen hoort zijn hartverscheurend, maar ze zijn enorm dankbaar en de solidariteit is gigantisch. Er waren Europeanen uit alle windstreken.”

26 maart