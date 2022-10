Drie keer hoera voor Luka op korte tijd! Eerste eigen concert komt eraan

grimbergenLuka (18) vond haar weg in de muziek en is niet van plan om van dat pad te wijken. In tegendeel. Ze timmert stevig verder! Aanstaande maandag komt haar vierde single uit Dive Deep, 18 november is het tijd voor haar eerste echte eigen concert en de release van haar eerste cd staat op de planning.

Luka Leupe uit Humbeek is amper 18 jaar, schrijft al sinds haar vijftiende eigen nummers en laat die sinds bijna twee jaar los op de wereld. In februari 2021 lanceerde ze een eerste single. Come Back. Een nummer over haar papa die uit het leven stapte. Gevoelige onderwerpen zijn wel vaker de basis voor haar muziek.

“Ik heb mijn eerste jaar Interieurvormgeving aan Luca School of Arts achter de rug en voor het eerst ook drie maanden zomervakantie. Heel veel tijd om aan mijn muziek verder te werken dus”, zegt ze tevreden. Dive Deep is het eerstvolgende waar we mee zullen kennismaken. “Wat het leven haar de voorbije jaren heeft voorgeschoteld heeft Luka verwerkt in gevoelige teksten en waardevolle levenslessen die ze wil delen met haar publiek”, aldus mama Tanja Van Looy. Met ‘Dive Deep’ wil Luka anderen inspireren om vol te houden en er voluit voor te gaan, ook al is het moeilijk. Bijzonder zachte en fragiel verwoorde verzoeken om met haar mee in het diepe te springen tot je de bodem raakt. Om dan weer boven water te komen, met nieuwe moed.

Ze gaf al veel concerten en je kon haar in tal van zomerbars spotten die ze opluisterde met haar warme en toch breekbare stem. Nu is het tijd om zelf een eerste concertzaal vol te krijgen. De helft van prachtige zaal Eldorado in Humbeek is reeds uitverkocht. De zaal waar Clouseau regelmatige de try-out van een nieuwe cd deed omwille van de goede akoestiek. “En de helft van de plekken zijn al verkocht!”, klinkt het opgetogen.

Album

Half november komt haar eerste eigen album ‘Public Diary’ uit.

Ze zingt niet enkel over haar eigen gevoelens maar ook over verhalen van mensen die ze tegenkomt op haar pad. Zo brengt ze samen met De Grace Foundation muziek op plekken waar die anders moeilijk geraakt. Ziekenhuizen, gevangenissen, opvangcentra en dergelijke. “De verhalen die ze daar hoort, neemt ze mee als inspiratie.”

Tickets zijn nog te bestellen via puurluka.be/concerten

Volledig scherm Luka Leupe © rv

Volledig scherm Eerste eigen concert voor Luka Leupe uit Humbeek - Grimbergen © IF

Volledig scherm GRIMBERGHEN, BELGIUM, on February 12, 2021 Portrait of Luka Leupe, Ex-member of the Samson & Gert choir, now has her debut single and it is about her dad who passed away in 2013. Pictured in Grimbergen, Belgium, on 12/02/2021. ( Photo by Mathieu Golinvaux / Photo News ) © Photo News

Volledig scherm GRIMBERGHEN, BELGIUM, on February 12, 2021 Portrait of Luka Leupe, Ex-member of the Samson & Gert choir, now has her debut single and it is about her dad who passed away in 2013. Pictured in Grimbergen, Belgium, on 12/02/2021. ( Photo by Mathieu Golinvaux / Photo News ) © Photo News

