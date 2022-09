Drie jonge belgen, waaronder Wim uit Strombeek op WK Windsurfen met foil: “Geweldige ervaring”

grimbergen 10 jaar na eerste editie: Oyenbrugmo­len maakt zich klaar voor Molenfeest

Komende zondag 28 augustus is het weer feest aan de molen. De ‘onderste’ van de vier molens in Grimbergen langs de Maalbeek ontvangt jong en oud om kennis te maken met de molen, de werking ervan en met elkaar. Ken je de molen en zijn geschiedenis al? Dan is dat geen reden om weg te blijven want de traditie die in 2012 ontstond, heeft intussen een verbindende functie bij de Grimbergenaren.

22 augustus