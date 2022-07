Don Carlos en zijn kompanen nog steeds in de weer voor Oekraïne

vilvoorde Ga morgen genieten op de Zomer Apero en steun nieuwbouw­pro­ject van Chiro Houtem: “Na de ruwbouw zijn onze centjes op”

“We dromen hier al zo lang van. Op den duur begonnen mensen te twijfelen of die nieuwbouw er ooit wel zou komen”, lachen ze. Na jaren van dromen is de werf eindelijk opgestart. In amper een maand tijd is er al heel wat te zien. “Maar door de prijsstijgingen is ons budget te klein.”

1 juli