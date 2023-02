Dokters schrijven nu ook in Grimbergen beweging voor

Schepen van gezondheidsbeleid, Trui Olbrechts (CD&V), legt uit: “Stap één is het opvragen van een verwijsbrief aan je huisarts. Daarmee neem je contact op met een coach. In Grimbergen is dit Bert Leo. Na afspraak kan je bij hem op consultatie in lokaal dienstencentrum Ter Borre. Al hangt de beweegcoach niet vast aan deze locatie. Hij kan beslissen om jullie gesprek al wandelend te laten plaatsvinden in jouw eigen omgeving, of op een sportterrein of in het bos. Samen met Bert ga je meteen aan de slag om een persoonlijk beweegplan op te maken.”