Dode dieren in vijver Piereman vermoedelijk gevolg van blauwalgen

In en rond de vijver Piereman in Strombeek-Bever zijn de afgelopen dagen verschillende dode vissen en eenden gevonden. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)nam maandag enkele stalen van het water. Die zullen worden onderzocht op de aanwezigheid van toxische blauwalgen. De zone van de vijver is voorlopig best te vermijden door mens en (huis)dier, waarschuwt de gemeente. Blauwalgen produceren giftige stoffen die ook bij mensen jeuk, oogklachten en darmklachten kunnen geven.