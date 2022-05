Dizenja en Kinetrix gaan samenwerking aan voor ruimer en kwalitatiever dansaanbod

Dizenja sluit aan bij Kinetrix onder de ‘Dance academy’ waar het volledige dansaanbod gecentraliseerd wordt. “Door deze samenwerking garanderen we een nog breder programma-aanbod. Iedereen die wil leren dansen of die een stapje hoger wil zetten, is welkom”, zegt Jacobs. Ook de inschrijvingsmodule wordt gecentraliseerd bij Kinetrix. “Het competitieve aanbod wordt zo groter én we hebben een grotere poel om talentjes in te kweken”, vult Goethals aan. “Maar niet enkel op competitief vlak zullen we sterker staan, ook het recreatieve aanbod breidt door deze samenwerking uit.”